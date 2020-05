Coronavirus, Spadafora: “Ripresa? Gli ultimi contagi non fanno ben sperare”

Coronavirus: Spadafora sulla ripresa del campionato

Coronavirus Spadafora | Campionato fermo, attività sportive in stallo. La situazione in Italia continua ad essere piuttosto drammatica, e il mondo ancora non sembra pronto a riaffacciarsi alla ripresa. Sebbene gli allenamenti stiano ricominciando per quasi tutte le squadre di A, una data di ritorno in campo ancora non c’è, ed è quasi impossibile da pronosticare. Intanto sulla questione è intervenuto ancora una volta il ministro Spadafora, rilasciando delle dichiarazioni ai microfoni di Seilva tv Bergamo. Questo quanto riportato dalla nostra redazione:

“Ripresa del campionato? Difficile dare una risposta, specie viste le notizie degli ultimi contagi, non fanno ben sperare. Quanto successo non aiuta, bisogna avere prudenza, è la parola d’ordine. Data? Prima del 18 maggio, la prossima settimana, spero che saremo in grado di interpretare questa curva di contagio, a breve attendiamo il responso del comitato tecnico-scientifico sul protocollo FIGC. Polemiche? Il fattore determinante è che questo sport in Italia fa girare tanti soldi, bisogna tenere in considerazione le due facce della medaglia”

Coronavirus: ci sarà una rifondazione?

Spadafora ha poi annunciato una sorta di rifondazione, o meglio un input per nuove norme e riforme nel mondo del calcio. L’Italia e il calcio hanno bisogno di rialzarsi al più presto possibile, la ripartenza è fondamentale.