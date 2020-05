Coronavirus, nuovo caso in Liga: è Herrera del Granada

Mentre si parla di ricominciare a giocare, anche la Liga deve fare i conti coi nuovi casi dopo i test a tappeto: oggi è arrivato l’annuncio della positività di Yangel Herrera che apre nuovi dibattiti.

Dopo Renan Lodi dell’Atletico Madrid e Alex Remiro della Real Sociedad è arrivata la terza positività: si tratta del centrocampista classe 1998 attualmente in prestito al Granada, ma di proprietà del Manchester City. Il suo contagio è stato rilevato tramite test sierologico. Il calciatore non presenta sintomi e resterà in quarantena in attesa della totale guarigione. Per lui l’isolamento non sarà totale visto che era risultato negativo al tampone e non aveva neanche nei giorni scorsi presentato sintomi.

L’elusività del virus è un argomento