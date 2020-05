Coronavirus, nuovo caso in Liga: è Herrera del Granada

Mentre si parla di ricominciare a giocare, anche la Liga deve fare i conti coi nuovi casi di coronavirus dopo i test a tappeto: oggi è arrivato l’annuncio della positività di Yangel Herrera che apre nuovi dibattiti.

Covid-19, Yangel Herrera è risultato positivo

Dopo Renan Lodi dell’Atletico Madrid e Alex Remiro della Real Sociedad è arrivata la terza positività: si tratta del centrocampista classe 1998 attualmente in prestito al Granada, ma di proprietà del Manchester City. Come riferisce Sky Sport, il suo contagio è stato rilevato tramite test sierologico. Il calciatore non presenta sintomi e resterà in quarantena in attesa della totale guarigione. Per lui l’isolamento non sarà totale visto che era risultato negativo al tampone e non aveva neanche nei giorni scorsi presentato sintomi. La capacità di “nascondersi” del virus, già verificata in queste settimane, costituisce sicuramente uno dei fattori che minano la ripartenza del campionato spagnolo (ma non solo).

La ripresa della Serie A in convivenza con il coronavirus

Come andare a regolarsi coi nuovi casi è forse il punto più controverso del dibattito, almeno dal punto di vista tecnico. Al di là infatti della scelta, che dovrà essere alla fine politica, restano i dubbi su come mettere in atto un protocollo che consenta di giocare nonostante l’arrivo di nuovi calciatori positivi. Attualmente, esiste solo il modello tedesco.

In Germania, dove a breve riprenderà la Bundesliga, in caso di nuovi contagi, il campionato non si ferma. Semplicemente si isola il contagiato e si va avanti. Va osservato nel complesso, che le squadre dovranno comunque entrare in un lungo periodo di semi-isolamento.