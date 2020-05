Coronavirus – Milano, Cruciani choc: “Sui Navigli non è successo un c***o”

Coronavirus Lombardia, sui Navigli a Milano il caos

Coronavirus Lombardia Milano Navigli Cruciani | Emergenza alta ancora in Italia a causa della lotta contro il Coronavirus. La zona più colpita di tutta la penisola è la Lombardia. Tantissimi i contagi e i deceduti nella regione del Nord Italia. Più della metà provengono da lì. Intanto, con la Fase 2, il premier Giuseppe Conte ha allentato le misure di sicurezza in tutto il paese. Scandaloso quanto accaduto sui Navigli negli ultimi giorni. Aperitivi e assembramenti fuori i bar per i milanesi, con tantissimi ragazzi senza la mascherina ‘ritenuta obbligatoria dal Governo’. In merito a quanto accaduto, è intervenuto il Sindaco Sala che ha minacciato di chiudere tutta la zona se si dovessero continuare a verificare situazioni simili. Sala non è stato l’unico, perché nelle ultime ore sulla questione ha parlato con dichiarazioni choc il giornalista Giuseppe Cruciani.

Coronavirus – Milano, Cruciani: “Sui Navigli non è successo un c***o”

Fanno discutere e non poco le dichiarazioni di Cruciani che ha sminuito quanto accaduto nelle ultime ore ai Navigli a Milano in piena emergenza Coronavirus. Durante la trasmissione La Zanzara, a Radio24, Cruciani si è schierato dalla parte dei milanesi presi di mira in questi giorni per quanto accaduto ai Navigli: “Possiamo dire con tutta onestà che sui Navigli non è successo un ca**o?!”.

Per il giornalista le persone, per gran parte, hanno rispettato distanza e misure di sicurezza imposte dal Governo. Accusato il Sindaco Sala per non aver messo sotto controllo la zona e i cittadini.