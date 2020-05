Coronavirus, in arrivo un bonus per biciclette e monopattini elettrici: i dettagli

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Coronavirus: il Governo darà un incentivo per i trasporti alternativi

Coronavirus Governo Bonus | L’Italia continua ad essere tormentata dal Coronavirus, e in queste ultime settimane, nonostante la situazione stia nettamente migliorando, le difficoltà continuano ad essere molte. Il lockdown continua, e la maggior parte della popolazione sta facendo fatica negli spostamenti, specie visto l’alto rischio dell’utilizzo dei mezzi pubblici. Eccoci arrivati alla novità del giorno:

pare infatti che il Governo voglia dare un bonus per quanto riguarda biciclette e monopattini elettrici. Un incentivo per trasporti alternativi che andrebbe a coprire il 65/70% dell’importo speso per l’acquisto di uno di questi mezzi fino ad un massimo di 500 euro.

Bonus: a chi è destinato?

Un’iniziativa parecchio importante quella del Governo, ma che senza dubbio porterà a diverse polemiche. Il motivo? Questo bonus sarà destinato ai residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti, senza alcun limite imposto dal reddito. Ecco che le lamentele potrebbero arrivare da chi vive in paesi più piccoli, o dai negozianti, che temono che possa partire una concorrenza sleale. Per ora si tratta solo di tante ipotesi, ma la sensazione è che da qui a pochi giorni possano arrivare altre novità, sperando che questo bonus possa essere erogato per tutti.