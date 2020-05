Champions League 2020/21, quali saranno le squadre qualificate?

Champions League 2020/2021 squadre qualificate | L’emergenza Coronavirus ha fermato il mondo intero, in particolare quello dello sport che attende risposte nelle prossime settimane per una ripresa. Chi ha subito danni economici importanti è il mondo del calcio, che è finito nel caso. Classifiche incomplete scaturiscono il problema tra promozioni, retrocessioni, qualificazioni a coppe europee, vincitori del campionato e tanto altro. E’ quindi anche il caso della Champions League. Tante le polemiche degli ultimi giorni. La UEFA ha annunciato nei giorni scorsi che non si farà riferimento a Ranking Uefa per la qualificazione alla prossima Champions League. E allora la domanda sorge spontanea: quali squadre sono qualificate per la prossima Champions League? Tutto dipenderà dai campionati se saranno portati a termine, ma l’emergenza Covid 19 resta ancora alta in tutta Europa. Se non si dovessero completare le stagioni però si prenderà come riferimento le classifiche attuali di ogni campionato d’Europa.

Diversi campionati provano a ripartire, come il caso della Serie A, Bundesliga e Premier League. Altri, invece, come in Francia e Belgio, hanno già annunciato la chiusura della stagione. Tutto è ancora incerto. Intanto, andiamo a vedere quali sono le squadre qualificate per la prossima Champions League 2020/2021 (con finale a San Pietroburgo) se non si dovessero completare le stagioni. Queste le squadre qualificate per la prossima Champions 2020/2021 dei 10 principali campionati d’Europa.

FRANCIA

PSG;

Marsiglia;

Rennes.

GERMANIA

Bayern Monaco;

Borussia Dortmund;

Lipsia;

Monchengladbach.

INGHILTERRA

Liverpool;

Manchester City;

Leicester;

Chelsea.

ITALIA

Juventus;

Lazio;

Inter;

Atalanta.

SPAGNA

Barcellona;

Rela Madrid;

Siviglia;

Real Sociedad.

RUSSIA

Zenit;

Lokomotiv Mosca;

Krasnodar.

OLANDA

Ajax;

Az.

PORTOGALLO

Porto;

Benfica.

BELGIO

Club Brugge;

Gent.

UCRAINA