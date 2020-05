Notizie Torino: Giampaolo avanti a D’Aversa e Juric

Ultime notizie calciomercato Torino Giampaolo Juric | Marco Giampaolo, ex allenatore del Milan, è in pole per la panchina del Torino. Sul tecnico, esonerato lo scorso anno dopo una breve avventura sulla panchina rossonera, è pronto a tornare ad allenare in Serie A per la prossima stagione. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il presidente Cairo ha una preferenza maggiore per l’ex Sampdoria. L’attuale allenatore Longo, non sembra destinato a restare a lungo. Infatti, per lui c’è il compito di traghettare la squadra fino a fine stagione per una salvezza. Pronto un nuovo progetto, invece, dalla prossima stagione con Marco Giampaolo. Le alternative restano D’Aversa, che però ha un contratto fino al 2022 con il Parma, e Juric, la vera alternativa semmai dovesse saltare la trattativa con Giampaolo. Per lui pronto un biennale con il Torino.

Calciomercato Torino: Giampaolo in pole, pronto il biennale

Per chiudere la trattativa tra il Torino e Giampaolo resta però da risolvere la questione con il Milan. Il tecnico è legato ancora da un contratto con i rossoneri fino al 2021 per 2 milioni a stagione. Ora sta a Giampaolo comunicare al Milan di voler rescindere il suo attuale contratto per firmare con un nuovo club, in questo caso il Torino di Cairo. Come riportato da Tuttosport restano sullo sfondo anche le figure come Semplici e Pioli, ma in pole il Torino ha Giampaolo e l’accordo per un biennale sembra ormai anche quasi raggiunto, per ripartire con il Torino per una stagione 2020/21 di rilancio.