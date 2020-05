Calciomercato Roma: Todibo per sostituire Smalling

Calciomercato Roma: Todibo in difesa?

Ultime Roma | Todibo il nome nuovo. Come riportato da Mundo Deportivo, il club giallorosso starebbe pensando al centrale del Barcellona per il prossimo anno.

Come è giusto che sia, il club capitolino starebbe prendendo le giuste precauzioni nel caso in cui non dovesse riuscire a riscattare Smalling dal Manchester United (sebbene a Trigoria stiano lavorando per trattenerlo nella capitale). Tra i profili seguiti dal ds Petrachi c’è anche un calciatore del Barcellona.

La Roma, infatti, sta monitorando con attenzione c’è quello di Jean-Clair Todibo, giovane difensore dei catalani, ora in prestito allo Schalke 04, dove ha collezionato appena 5 presenze in campionato.

I giallorossi però sono solo gli ultimi ad aver chiesto informazioni sullo stopper classe 1999: infatti è da registrare anche l’interesse di diversi club non solo in Italia.

Sul centrale, infatti, ci sono Everton, Watford, Southampton, Bayer Leverkusen, Milan e Monaco. Il club blaugrana lo aveva prelevato nel gennaio 2019 dal Tolosa per la cifra di un milione di euro e ora, dalla sua vendita, potrebbe ricavare 20-25 milioni.

Ultime Roma: quanto vale Todibo?

Ma c’è di più, in Spagna sperano che il prezzo possa lievitare con la ripresa della Bundesliga (che avverrà il 16 maggio). Lo Schalke 04 detiene l’opportunità di riscattare il cartellino di Todibo per 25 milioni, ma sembra molto difficile che i tedeschi decidano di esercitare la clausola visto che il club sta patendo gli effetti dell’epidemia Covid-19 dal punto di vista economico. A fine stagione, quindi, il difensore francese tornerà al Barcellona dove sarà valutato da Quique Setien. Il nuovo allenatore dovrà dire l’ultima parola.