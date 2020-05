Calciomercato Napoli, Koulibaly può partire: pressing forte del Liverpool

Calciomercato Napoli: Koulibaly-Liverpool, affare possibile

Calcio Mercato Napoli Koulibaly | Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione. La squadra azzurra ha vissuto un’annata parecchio altalenante, ed è sempre più probabile che in estate possa esserci una sorta di mini rivoluzione. Gli investimenti sono stati fatti e continueranno, ma non è affatto escluso che qualche pezzo grosso possa alla fine dire addio. Il rischio è alto, e soprattutto per Koulibaly, i dubbi continuano ad essere tantissimi. Il centrale senegalese è da 6 anni in azzurro, e questa potrebbe essere il suo ultimo anno.

Il motivo? Il continuo pressing delle pretendenti, in particolare il Liverpool. Klopp sogna la difesa perfetta, e l’ex Genk sarebbe un profilo ideale per affiancare il gigante Van Dijk. Per ora continuano i contatti, e la Premier sarebbe senza dubbio un’ipotesi più che interessante per Kalidou, intenzionato a fare l’ennesimo salto di qualità. A riportarlo è cm.it.

News Napoli: anche il PSG su Koulibaly

Il futuro di Koulibaly è parecchio incerto, e ad oggi è difficile fare una previsione su che casacca possa vestire la prossima stagione. Il Napoli tenterà di trattenerlo, ma dovrà guardarsi le spalle anche dal PSG, altra pretendente molto agguerrita.