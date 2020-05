Calciomercato Milan: Rangnick sarà il nuovo allenatore

Calciomercato Milan, ecco Rangnick: il tecnico vuota il sacco sul futuro

Calciomercato Milan – Rangnick | E’ la voce più calda in casa Milan, assieme a quelle legate al futuro di Ibrahimovic, sul tema allenatore. Ralf Rangnick è l’uomo del momento perché al di là delle smentite, le voci su di lui non si sono mai placate. E, stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, il futuro sarebbe proprio al Milan. Nella giornata di ieri sono arrivate le parole ai microfoni della Bild, direttamente in Germania, in cui ha praticamente vuotato il sacco sulla questione Milan: “Non posso escludere che andrò lì, non lo posso fare perché mi hanno chiesto se ci fosse o meno la possibilità di collaborare con i rossoneri. Io ho informato il gruppo Red Bull, ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Adesso le priorità sono ovviamente altre, ma vedremo in futuro”.

News Milan, Rangnick si confessa: “Deve essere un’avventura che mi piace”

Il quotidiano piemontese fa il punto della situazione in casa Milan, al margine della stagione Stefano Pioli potrebbe dire addio dai rossoneri, lasciando vuoto il posto che verrebbe prontamente coperto da Ralf Rangnick. “Deve essere un’avventura che mi piace, non una missione suicida”. E’ chiaro il tecnico, che occuperà un ruolo anche da dirigente all’interno della società milanista. E, per sbilanciarsi così tanto, chissà quante certezze potrebbero esserci sulla situazione che lo lega al club rossonero…