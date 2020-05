Calciomercato Milan: Nahuel Bustos in attacco, ci sono anche Roma e Napoli

Ultime Milan, nome nuovo per l’attacco: può arrivare Bustos. Come riportato da tmw, il club rossonero si starebbe muovendo per l’attaccante.

Ma non solo, ci sarebbero anche altri due club italiani. Anche la Roma, infatti, si sarebbe attivata per chiudere il colpo nel calciomercato estivo.

Petrachi vorrebbe portare nella capitale una giovane punta da affiancare ad Edin Dzeko. I giallorossi avrebbero mosso i primi passi per arrivare a Nahuel Bustos del Talleres di Cordoba ma avrebbero trovato altri due club su di lui.

Uno è proprio il Milan. Sul classe ’98 argentino però ci sarebbero anche altre squadre tra cui il Napoli.

In questo momento la Roma risulterebbe però avvantaggiata rispetto alla concorrenza, in virtù dei primi contatti già avvenuti per portare il calciatore in Italia in estate.

Ultime Milan: un altro giovane per Rangnick

Il tecnico tedesco, una volta firmato il contratto da allenatore manager, potrebbe recuperar terreno per la punta. In ogni caso il Milan cercherà di chiudere un colpo importante in attacco e di sicuro sarà un giovane talento. Prima dell’infortunio annunciato ieri, in pole c’era Jovic del Real Madrid. Il serbo ora potrebbe arrivare con uno sconto.