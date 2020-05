Calciomercato Milan: Kessie nel mirino del PSG

Calciomercato Milan: Kessie può finire in Ligue 1

Ultime Milan, Leonardo spaventa: questa volta l’obiettivo è Frank Kessie. Il club rossonero potrebbe perdere il centrocampista ivoriano in estate.

Il dirigente brasiliano sta setacciando il mercato alla ricerca di giocatori che possano dare una mano al centrocampo rossonero. L’ex rossonero guarda in Italia per diversi profili.

In cima alle sue preferenze ci sono Lorenzo Pellegrini della Roma e Sandro Tonali del Brescia. Ma i francesi sono sulle tracce anche del rossonero Ismael Bennacer, e dell’ex Bakayoko.

Ma non è finita, Leonardo ha messo nel mirino anche il terzino sinistro Theo Hernandez. Il Psg, dopo un solo anno in Italia, vorrebbe acquistare il francese e portarlo in Ligue 1.

Mercato Milan: fissato il prezzo

Tuttava il terzino sinistro e il centrocampista algerino non sono gli unici del club rossonero ad essere finiti nel mirino di Leonardo. Ai francesi piacciono da tempo anche Donnarumma e Paqueta.

Tuttavia, come riportato da ‘Le10Sport’, anche Franck Kessie sarebbe un obiettivo del club allenato da Tucherl. Il calciatore ivoriano non è considerato incedibile e di fronte un’offerta di 30 milioni di euro potrebbe fare le valigie. L’ex Atalanta è stato un punto fermo di Pioli e non solo. Da quando è arrivato in rossonero, nonostante le tante critiche, ha sempre giocato ma al Milan ci si aspettava un salto di qualità in questi anni che non è arrivato.