Calciomercato Milan, Camavinga si allontana: Zidane lo vuole al Real Madrid

Calciomercato Milan: Camavinga, si complica tutto

Calcio Mercato Milan Camavinga | Un momento davvero surreale per il calcio, ma che fortunatamente non frena il mercato, che anzi continua ad andare avanti spedito per la sua strada. In queste ultime settimane ci sono state tantissime voci circolate soprattutto per quanto riguarda le big di Serie, in particolare sul Milan. Il club rossonero si sta attivando parecchio, e la dirigenza avrebbe già messo nel mirino tantissimi profili interessanti.

Il modus operandi del Diavolo è ormai ben chiaro da tempo: puntare sui giovani prospetti, e magari sperare in una loro esplosione a breve termine. Ecco che nel mirino ci è finito anche Camavinga, giovanissimo centrocampista del Rennes, considerato da molti come il futuro del calcio europeo. Una stagione da incorniciare per il crack, quest’ultimo sondato già da tantissime big. I rossoneri vorrebbero provarci, ma nelle ultime ore è arrivata una notizia piuttosto spiazzante: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare che Zidane lo abbia scelto come erede di Casemiro al Real Madrid.

News Milan: per Camavinga occhio anche alla Juventus

Camavinga resta un obiettivo concreto per il Milan, il quale però conosce bene tutte le difficoltà dell’operazione. Il Real Madrid continua a spingere, così come un’altra squadra italiana: la Juventus.