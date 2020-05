Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Lazio: fissato il prezzo di Milinkovic-Savic

Ultime Lazio, Lotito fissa il prezzo per l’addio di Milinkovic-Savic. Il cartellino del centrocampista serbo continua ad essere oggetto di valutazione di diversi club.

Il suo costo è altissimo ma tre club di Premier League sono pronti all’assalto. Lotito ha già imposto un diktat, in vendita solo al prezzo giusto: la Lazio non ha intenzione di privarsi di Sergej Milinkovic-Savic. L’intenzione del presidente è quella di confermare i pezzi pregiati anche per la prossima stagione.

Tuttavia davanti all’offerta giusta tutti diventerebbero cedibili. Anche il centrocampista serbo per il quale il presidente biancoceleste è pronto a chiedere 100 milioni di euro. Una cifra che, con l’attuale situazione economica, potrebbe spaventare molti club.

Tanti, ma non tutti perchè secondo quanto riportato da ‘sportmediaset.it’, infatti, tre club di Premier League sarebbero pronti a soddisfare le richieste di Lotito o almeno ad iniziare una trattativa sul prezzo.

Ultime Lazio: tre club per Milinkovic

Sul calciatore da tempo c’è il Manchester United – già vicino a Milinkovic la scorsa estate -, il Chelsea e il Tottenham. Per le tre pretendenti molto dipenderà anche da come finirà questa stagione.

Ad aggiudicarsi il Sergente potrebbe essere il club che riuscirà a piazzarsi in Champions e avrà sicuramente maggior appeal e disponibilità economica per convincere la Lazio ed il calciatore. Occhio anche alle italiane.