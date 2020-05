Calciomercato Juventus, Jorginho in bianconero: sarà il sostituto di Pjanic

Calciomercato Juventus – Jorginho | Tre anni indimenticabili (più uno), quelli vissuti dall’italo-brasiliano Jorge Luiz Frello Filho, meglio noto come Jorginho, assieme al tecnico di Figline, Maurizio Sarri. L’allenatore della Juventus è stato l’uomo che ha cambiato per sempre la vita del centrocampista che, prima lo ha messo al centro del suo progetto al Napoli e poi ha deciso, con forte convinzione, di portarlo al Chelsea e condurlo alla vittoria della prestigiosa Europa League.

Ecco, il destino dei due, potrebbe ricongiungerli, per una nuova esperienza in Italia e questa volta con i colori della Juventus addosso. L’agente non ha mai chiuso alcuna pista alla rivale del Napoli, motivo per cui, sembra possibile l’affare dell’operazione. E, stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, le idee sarebbero del tutto concrete.

News Juventus, Sarri spinge per l’arrivo del suo pupillo: toccherà far follie per arrivare a Jorginho

I contatti con il Chelsea non si fermano solo a Jorginho, perché tra le idee c’è anche l’altro italo-brasiliano, Emerson Palmieri. Ma tra le priorità della Juventus, in questo momento, sembrerebbe esserci la situazione legata al centrocampo. L’addio imminente di Miralem Pjanic mette in risalto il bisogno di andare dritto su un centrocampista ed è per questo che si andrebbe dritto sul fedelissimo di Maurizio Sarri, puntando su Jorginho. La valutazione economica resta altissima, con il Chelsea che ha fatto del calciatore, un vero e proprio perno principale e intoccabile del centrocampo di Lampard. Solo due anni fa arrivò per una cifra intorno ai 60 milioni e non ha intenzione di giocare al ribasso, Roman Abramovich. Toccherà capire quali saranno le volontà dello stesso giocatore e quanto i bianconeri saranno disposti a far follie, per andare a strappare il talento dei blues, per accontentare le richieste di Maurizio Sarri.