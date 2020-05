Calciomercato Juventus e Inter: da che parte sta Pogba? Il piano di Paratici

Calciomercato Juventus e Inter, il piano di Paratici per evitare la beffa dai nerazzurri

Calciomercato Juventus e Inter – Pogba | Nella serata di ieri erano arrivate news di mercato che vedevano il nome di Paul Pogba, accostato all’Inter. Ebbene sì, Marotta e Conte potrebbero fare il colpo, scippando proprio ai loro ex e attuali rivali, un obiettivo di mercato ormai seguito da mesi e mesi. L’idea di ritornare a lavorare con Antonio Conte stuzzicherebbe l’ex bianconero, che sembra pronto ad una nuova sfida. Nella giornata di ieri, direttamente dall’Inghilterra, si cercava di capire come l’Inter avrebbe pagato l’ingaggio del calciatore francese, ma ecco che oggi – attraverso l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – si fa il punto della situazione.

Ultime di calciomercato: sacrificio Rabiot per arrivare a Pogba

Potrebbe dunque arrivare l’addio dal Manchester United, per Paul Pogba. E il Real Madrid non sembrerebbe convinto al 101% sull’acquisto del campione del Mondo, virando sull’altro francese, sempre ‘oro’ al Mondiale del 2018, N’golo Kantè. La Juventus continuerà verso la propria strada, andando dritta sul campione francese, come rivelato dalla rosea. L’addio di Rabiot è sempre più concreto e la nuova idea sarebbe quella di proporlo al club di Manchester. I Red Devils potrebbero ritrovarsi in rosa un vecchio obiettivo e sarebbe questa l’idea per battere la concorrenza di Inter e non solo. Il CFO bianconero, Fabio Paratici, vuole evitare di vedersi scippare il proprio obiettivo.