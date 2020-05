Ultime Juventus: Tonali resta in Serie A

Calcio mercato Juventus Tonali Inter PSG | Sandro Tonali, talento italiano classe 2000, si è messo in mostra alla sua prima stagione in Serie A con prestazioni di altissimo livello. La giovane promessa del calcio italiano ha dimostrato al Brescia di avere già continuità di prestazioni e di essere un vero e proprio leader. Sul calciatore, che ha un contratto in scadenza nel 2021, si sono fiondati i più grandi club di tutta Europa. Per Tonali ora c’è la fila, ma come riportato da Tuttosport, sono i club di Serie A ad essere in vantaggio. Tagliato fuori il Paris Saint-Germain. Tonali h voglia di restare in Italia. Più distante il Napoli, che continua a provarci. Mentre ora è un vero e proprio duello tra Juventus e Inter. E’ sfida di mercato tra Fabio Paratici e l’ex collega Beppe Marotta.

Calcio mercato Juve: Tonali, è sfida con l’Inter

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il dirigente dalla Juve Fabio Paratici non molla la presa per il gioiello del Brescia di Cellino. Nonostante la scadenza 2021, per Sandro Tonali, Cellino continua a chiedere una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Inter e Juventus si fanno battaglia per chiudere il colpo, ora starà al giocatore fare la sua scelta. Niente Parigi, come fece Verratti. Torino o Milano, questa sembra essere la destinazione per l’estate del giovane talento made in Italy.