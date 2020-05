Calciomercato Juve: Rabiot bocciato, è già addio. C’è l’Everton di Ancelotti

Ultime Juventus: Rabiot bocciato, già pronta la cessione

Calcio Mercato Juventus Rabiot Everton | La Juventus è a lavoro per mettere su una squadra per la prossima stagione. Sarri e la dirigenza bianconera studiano a tavolino le migliori soluzioni di calciomercato per la prossima stagione. Trattative pronte a decollare in entrata, ma anche in uscita. Tanti i calciatori bocciati da Sarri e dalla società, in particolare nella zona di centrocampo. Tra questi c’è Adrien Rabiot, arrivato a parametro zero la scorsa estate dal PSG. Il calciatore non ha convinto a pieno in questi primi mesi da bianconero ed è pronto ad essere messo sul mercato. In arrivo una grande plusvalenza per la società, come accaduto con Emre Can a gennaio passato al Borussia Dortmund. Diverse le squadre pronte all’acquisto del francese, soprattutto in Premier League. Tra queste spunta l’Everton di Ancelotti.

Calciomercato Juve: Rabiot, è già addio. C’è l’Everton di Ancelotti

Il futuro di Rabiot sembra già deciso. Troppo elevato il suo ingaggio (oltre 7 milioni di euro annui) da poter lasciare il calciatore in panchina. Per questo la Juventus ha fatto sapere che ascolterà offerte per lui. La prossima finestra di mercato sembra quella giusta per lasciar già partire l’ex PSG che ha avuto in Serie A un andamento molto altalenante. Secondo quanto riportato dai media francesi, sua mamma e anche agente Veronique è già a lavoro per trovare una nuova squadra. Su tutte c’è l’Everton di Carlo Ancelotti pronto ad accontentare il calciatore anche sul suo alto ingaggio. Già lo scorso gennaio tra le parti ci sono stati dei contatti.