Calciomercato Inter, Vidal torna di moda: pronta l’offerta, Conte convince Marotta

Calciomercato Inter: Vidal obiettivo principale per Conte

Calcio Mercato Inter Vidal | L’Inter continua il suo calciomercato, e in vista della prossima stagione, la squadra nerazzurra vorrebbe rinforzare un po tutti i reparti, a partire da quello di centrocampo. Conte ha plasmato la sua squadra a immagine e somiglianza, e specie a centrocampo servirà un piccolo ritocco, magari con un colpo importante. Nel mirino ci sono tantissimi elementi validi, ma attenzione soprattutto ad uno in particolare: Arturo Vidal, pupillo proprio del tecnico.

Il cileno è un obiettivo concreto già da un po di tempo, ma soltanto nelle ultime settimane la trattativa sembra aver preso una piega piuttosto positiva: i nerazzurri adesso possono affondare il colpo, magari con un’offerta da 10-15 milioni di euro. Il Barcellona ne chiederebbe 30, ma la sensazione è che si possa raggiungere un compromesso. Una cosa è certa: se Conte può scegliere, allora Vidal è il primo della lista. A riportarlo è Tuttosport.

Inter-Vidal: Marotta non convinto

Vidal continua ad essere sondato dall’Inter, ed in particolare da Conte, il quale vorrebbe averlo ancora una volta sotto la sua guida. Occhio però ad un’altra complicazione nell’affare: Beppe Marotta. L’ad nerazzurro infatti si direbbe non convinto al massimo di andare ad investire parecchi soldi per un 33enne.