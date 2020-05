Calciomercato Inter, Unai Simon possibile vice Handanovic: ecco il prezzo

Calciomercato Inter: anche Unai Simon nel mirino

Calcio Mercato Inter Unai Simon | Il mercato dell’Inter non si ferma mai, anzi continua con grande intensità in vista della prossima stagione. I nerazzurri sono pronti a programmare per il futuro, e questo partendo dalla porta, dove Handanovic avrà certamente bisogno di un vice capace di coprirlo sia ora che in futuro. La squadra meneghina vorrebbe prendere un elemento valido anche in vista di una potenziale crescita, e nelle scorse settimane erano stati sondati tantissimi profili, come ad esempio Radu e Musso.

Ora però pare sia uscito fuori un altro giocatore, un nome interessante: stando a quanto riportato da AS, sembra che l’Inter abbia messo nel mirino Unai Simon, portiere dell’Athletic Bilbao. Il basco è senza dubbio un giocatore interessante, ma al momento quello che spaventa di più è il suo prezzo: la squadra spagnola lo valuta ben 50 milioni di euro.

News Inter: Simon per il futuro, Handanovic per il presente

L’Inter sta valutando tantissimi portieri, ed Unai Simon è soltanto l’ultimo di questa grande lista. Intanto però una cosa è certa: i nerazzurri continueranno ad affidarsi ad Handanovic, capitano e perno imprescindibile della squadra. Il rinnovo è praticamente raggiunto, con tanto di record.