Calciomercato Inter: Koch è il nuovo obiettivo

Notizie Inter: Koch per la difesa. Come riportato da tmw, il club nerazzurro lavora per imbastire la squadra del futuro.

Nonostante l’attenzione dei media ora sia tutta concentrata sulla possibile ripresa dei campionati, Ausilio e Marotta si muovono già per la prossima stagione.

I due dirigenti stanno cercando i profili migliori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Anche per questa ragione, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero messo gli occhi sul difensore in forza al Friburgo Robin Koch. Il difensore, classe 1996, ha già accumulato ventisei presenze in Bundesliga ed è andato in gol nell’ultima giornata nella partita disputata contro l’Union Berlino.

Ultime Inter: la concorrenza è folta

Non sarà semplice per la società milanese chiudere l’affare, dato che sul calciatore ci sono gli occhi di diversi club: la concorrenza in Italia arriva soprattutto dal Napoli, da tempo sulle tracce del calciatore (i partenopei hanno già incrociato i nerazzurri su Vertonghen, altro obiettivo del club di Viale della Liberazione), mentre all’estero Koch piace anche in Liga Nos al Benfica.

L’Inter cerca un sostituto di Godi che a fine campionato, dopo una sola stagione in Italia, potrebbe andar via per tornare a giocare in una difesa a 4, modulo più adatto alle sue caratteristiche.