Calciomercato Inter, Icardi potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint-Germain: la situazione

Calciomercato Inter – Icardi | Non ha fatto male a Parigi, trovando 20 gol in questa complessa stagione, e vincendo comunque il titolo della Ligue 1. Il primissimo titolo nella carriera di Mauro Icardi, pronto a far festa non appena sarà possibile, assieme ai suoi nuovi compagni Neymar e Mbappé. Ecco però, ci sarà da capire se sarà la festa di addio, per il ritorno in Italia, perché il riscatto è tutto tranne che da considerare cosa fatta. Al contrario, i colleghi transalpini de l’Equipe, rivelano di quanto complicato sia trovare ora un’intesa, considerando l’emergenza Coronavirus che mette a terra anche colossi come il Paris Saint-Germain, per quello che concerne il calciomercato.

Ultime Inter, Icardi via da Parigi? Il piano della Juventus per restare in corsa

La Juventus vorrebbe rientrare nella corsa ad Icardi, mentre il Paris Saint-Germain cercherà di far calare le pretese economiche dell’Inter. Sì, perché stando a quanto riportato dai media francesi, i 70 milioni di cui si erano accordati il club nerazzurro e il PSG per il riscatto di Maurito, non convincerebbero più i transalpini. Il club si starebbe interrogando sul perché dell’acquisto di Icardi, quando un certo Edinson Cavani potrebbero ritrovarselo in casa, se solo si arrivasse al rinnovo. Dunque ecco, lo scenario vedrebbe Icardi tornare ‘a casa’, rispedito all’Inter, ma la Juventus desidererebbe il riscatto al PSG per poter intavolare una trattativa diretta con il club francese. Un accordo con la rivale Juventus, risulterebbe troppo complicata per arrivare a Icardi.