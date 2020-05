Calciomercato Fiorentina, Chiesa allontana Juventus e Inter: “Penso solo ai viola”

Calciomercato Fiorentina: Chiesa vede il suo futuro ancora in Toscana

Calciomercato Fiorentina – Chiesa | E’ uno dei calciatori italiani più cercati, ma ormai non solo in Serie A, pure in Premier League e nei massimi campionati europei. Stiamo parlando del talento italiano, Federico Chiesa. Il ‘figlio d’arte’ ha ben presto convinto tutti con la maglia della Fiorentina, club al quale lui sente di dover dare tutto e ne ha parlato, a tal proposito, ai microfoni del Corriere dello Sport, come riportato dallo stesso quotidiano, nel corso della propria edizione odierna.

Il calciatore ha parlato di presente e futuro, allontanando le voci di calciomercato e ipotizzando il suo domani, ancora alla Fiorentina: “Io penso al presente, è l’unica cosa sulla quale sono concentrato. Non ci sono trattative in corso, per me c’è la Fiorentina.

Totti procuratore? Fake news, io non ho procuratori, parlo con papà, ho sempre lui al mio fianco e quando ho qualcosa da dire, ne parlo direttamente con la Fiorentina. Con il presidente, Barone e Pradè mi confronto moltissimo, sono concentrato sulla maglia viola, speriamo di ritornare a giocare tutti insieme”.

Ultime Fiorentina, Juventus e Inter avvisate: Chiesa resta ai viola

Juventus e Inter sono avvisate, Federico Chiesa pensa alla Fiorentina e non ha intenzione di mollare. Allontana le voci di calciomercato e, al contrario, l’Europeo slittato al 2021 potrebbe aver messo al calciatore ancora più consapevolezza, nel voler continuare il suo percorso di crescita ai viola, nell’ambiente dove è tanto coccolato da società e tifosi: “Lo spostamento dell’Europeo darà la possibilità a gente come me e Zaniolo di utilizzare un altro anno per continuare a crescere”. Chiesa ha le idee chiare.