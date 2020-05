Bundesliga, 2 positivi: rinviata la gara della Dynamo Dresda

Ultime Bundesliga, altro che ritorno in campo. Dopo aver trovato due giocatori positivi al Covid-19, tutta la Dinamo Dresda è stata posta in quarantena e non potrà giocare per i prossimi 14 giorni.

Per questa ragione è arrivato l’annuncio ufficiale: la squadra tedesca non potrà scendere in campo nella prossima gara contro l’Hannover, che doveva andare in scena nel prossimo fine settimana.

“È chiaro che la nostra partita contro la Dynamo Dresda non si giocherà domenica prossima. Ma la cosa più importante ora è: auguriamo ai giocatori interessati buoni progressi e una pronta ripresa”, ha scritto l’Hannover 96 sui propri canali ufficiali.

Ultime Bundesliga: pessime notizie per il campionato

E’ chiaro che la notizie è del tutto negativa per il primo campionato in Europa che aveva deciso di ripartire. Molti club e federazioni, infatti, guardavano con speranza al ritorno in campo dei calciatori in Germania. Il primo rinvio, dunque, suona come un campanello di allarme ed un segnale pessimo anche per le altre federazioni che aspettano il da farsi, magari guardando anche l’esempio tedesco per non commettere errori. Di questo passo, visto i nuovi casi anche in Liga, potrebbe risultare complicato riaprire i campionati e terminare la stagione anche a porte chiuse.