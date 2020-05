Ultime Milan, Ibrahimovic sta tornando in Italia: rientro previsto lunedì

Ultime Milan: ritorna Ibrahimovic dalla Svezia

Ultime Milan Ibrahimovic | L’emergenza Coronavirus continua a soggiogare l’Italia, e intanto anche il mondo del calcio è stato parecchio stravolto da questo periodo di lockdown. Molte squadre hanno visto diversi giocatori ritornare in patria per riabbracciare la famiglia, e nel Milan anche Ibrahimovic ha scelto di tornare in Svezia. Lo svedese ne ha approfittato anche per allenarsi con l’Hammarby (di cui è azionista), e per non perdere la forma fisica. Ora però l’attaccante è pronto a ritornare a Milano, dove è previsto un periodo di isolamento.

Prima di ritornare sotto la guida di Pioli infatti, Ibra dovrà adottare tutte le precauzioni del caso, per poi allenarsi con il resto del gruppo. Il rientro in Italia è previsto per lunedì, così come riportato pochi minuti fa da cm.com.

Ibrahimovic in Italia: si parlerà anche di permanenza?

Ibrahimovic si prepara per rientrare con il resto del gruppo, e intanto in tantissimi si stanno chiedendo se lo svedese finalmente potrà parlare anche di permanenza. Il periodo di quarantena ha sfasato tutto, compreso gli incontri per il futuro: che adesso si possa davvero tornare a parlare di rinnovo? Per ora è tutto rimandato, e la sensazione è che lo svedese voglia aspettare ancora un po per prendere una decisione.