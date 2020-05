Tweet on Twitter

Ultime Inter, arriva il comunicato ufficiale sulla negatività dei test: riprendono gli allenamenti ad Appiano Gentile

Ultime Inter – Test negativi, riprendono gli allenamenti | E’ arrivato il comunicato ufficiale, direttamente dal sito del club nerazzurro. L’Inter può accodarsi a tutti i club che hanno dato il ‘via’ ai lavori individuali. Si rivedranno i calciatori del club di Milano, sui campi di Appiano Gentile, per riprendere i propri allenamenti. Nel corso della giornata di ieri erano arrivate brutte notizie in merito alla positività di alcuni calciatori. I club di Serie A hanno annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, della situazione interna al loro organico. Lo ha fatto anche l’Inter che però, con grande sospiro di sollievo, comunica della negatività di tutti i tamponi a cui si sono sottoposti i tesserati prima di mettere piede in campo.

Notizie Inter, il comunicato ufficiale del club

Torneranno dunque a lavorare alla Pinetina e agli ordini di Antonio Conte, i calciatori dell’Inter. Chiaramente con ogni misura di sicurezza e, così come fatto da altre società, scenderanno in campo solo a gruppi divisi nel lavoro individuale. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale della società: “FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio di oggi avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi. Il Club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della Società, nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica”.