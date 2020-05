Tottenham, Heung-Min Son premiato come miglior tiratore tra i militari

Tottenham, Son è un cecchino infallibile anche nel servizio militare: riconoscimento e soddisfazione incredibile per il militare

Tottenham, Son – Militare | Nelle migliori capacità del calciatore coreano, Heung-Min Son c’è la precisione di tiro. Sì, ma non parliamo più di sole qualità balistiche con i piedi, ma anche con le armi da fuoco. Ebbene sì, quel periodo in cui doveva prestare servizio miliare, per il fuoriclasse del Tottenham, è finito. Il calciatore si è sottoposto a duri esercizi per il proprio Paese, mettendosi in gioco su una sfida molto complessa, ed ha terminato il suo periodo da militare, per la Corea del Sud. Dalla finale di Champions League con il Tottenham nel 2019 al riconoscimento nell’isola di Jesu, perché è stato premiato come miglior tiratore in mezzo ai 157 candidati. Una realizzazione incredibile, piazzando il 10 su 10 nei tiri a segno.

Tottenham: il militare Son torna a casa con un riconoscimento da 10 su 10

Numero uno assoluto, spietato non solo sotto porta. La precisione è nelle abilità del calciatore coreano Heung-Min Son, che si ritrova ad essere il migliore anche nel corso del suo servizio militare per la sua Corea del Sud. Adesso il calciatore ha nel mirino il ritorno in Inghilterra, a Londra, per tornare ad incantare con il pallone tra i piedi. E’ pronto a gridare ancora “Pilsung” che, in coreano, vuol dire “certa vittoria”. Questa volta, con la maglia degli Spurs addosso.