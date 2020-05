Oroscopo di domani 9 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 9 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Nella giornata di domani sono favoriti gli incontri, soprattutto grazie ai social. Siete persone molto caparbie e testarde e in questo periodo particolarmente complicato è un grande pregio.

Toro. Avete un po’ perso la fiducia in voi stessi e vorreste ritrovarla anche grazie a chi vi è vicino. Da domani ci saranno miglioramenti nel lavoro. In amore, invece, avete ottime intenzioni che, però, non sono ricambiate a dovere.

Gemelli. In questi giorni non avete nessuna voglia di discutere e tanto meno di provocare gli altri. Sarà una giornata complicata, quella di domani. Cercate di usare molta prudenza nei rapporti con chi è vicino a voi.

Cancro. Sfruttate il momento di stop per pensare al vostro rapporto di coppia e migliorarlo. Siete emotivamente lunatici: delle volte vi offendete per qualche piccolezza e altre volte, invece, dimostrate addirittura troppa leggerezza.

Leone. C’è chi vi dà contro nonostante sia un periodo molto stressante per voi e cercate soprattutto calma e tranquillità. Qualcosa vi manca e il suggerimento è quello di rifugiarvi nell’amore per trovarlo.

Vergine. Nella giornata di domani cercate di riposarvi il più possibile. Arriverete al fine settimana pesantemente spompati a causa delle mille idee e delle mille cose che fate durante la settimana.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il lavoro continua ad essere fonte di molti dubbi, provate a rilassarvi. La giornata di domani sarà molto importante per il futuro: potrete inziare a pensare qualcosa per l’estare. Inoltre ci sono buone notizie per l’amore: a luglio ci sarà una forte possibilità di mettere in gioco il vostro cuore.

Scorpione. C’è ancora troppa tensione dentro di voi, nella giornata di domani cercate di restare tranquilli e preparatevi ad una domenica scoppiettante. Giove aiuterà i vostri progetti lavorativi.

Sagittario. Domani sarà una giornata utile per affrontare quei piccoli problemi personali che ti suscitano inquietudine. In amore siete strani: certe volte siete molto legati al partner, altri volete libertà assoluta.

Capricorno. Se c’è un progetto che deve concludersi, da domani è il momento giusto per iniziare a farlo. Il mese di maggio sarà quello delle risposte: la prossima settimana ne riceverete anche in amore e finalmente sarete felici.

Acquario. Uscirete vincitori da una tempesta emotiva che vi sta investendo. Non abbiate timore a dire qualche “no”, fa parte della vita. Iniziate a tirare fuori il coraggio perché è fondamentale.

Pesci. Il nervosismo continua ad essere il vostro miglior amico in questo periodo. Domani non sarà da meno. Non date spazio alle situazioni complicate in amore, potrebbero portare ulteriore scompiglio nel vostro cuore.