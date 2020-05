Notizie Milan, 4 casi positivi tra i rossoneri: ancora nessuna conferma

Ultime Milan, 4 casi di positività tra i rossoneri? Come riportato dal Corriere dello Sport, il Coronavirus è tornato a bussare alla porta delle squadre di Serie A.

Ci sono sei i casi di positività al Covid-19 nella Fiorentina: tre tra i calciatori, che tuttavia, come fatto sapere del club, non sono recidivi (erano stati Vlahovic, Pezzella e Cutrone).

E anche alla Sampdoria sono ce ne sono altri tre, che diventano quattro con una recidiva di un giocatore in precedenza già positivo. Quest’ultima situazione, per altro, fin qui non si era registrata frequentemente, a differenza della Cina dove già da tempo si sono verificate analoghe ricadute.

Anche in questo caso non c’è nessuna sintomatologia per i calciatore che continueranno ad essere monitorati in questa quarantena come da protocollo nazionale.

Milan news: la situazione dei rossoneri

Il tutto, mentre nella giornata di ieri, si era sparsa l’indiscrezione non confermata dal club rossonero di quattro giocatori del Milan riscontrati positivi ai test sierologici.

Nel caso in cui questa fosse confermata, bisognerebbe vedere se la positività è all’IgM o all’IgG, se quindi la produzione degli anticorpi è recente o datata di una decina-quindi giorni. Dunque, nonostante i tentativi di ritorno in campo, il calcio vive ancora un momento di grande difficoltà.