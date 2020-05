Notizie Juventus, Dybala al JMedical: “Sto bene”

L’attaccante argentino è arrivato oggi al JMedical per sostenere le visite mediche dopo aver sconfitto il coronavirus: anche la Juventus va verso la ripresa completa degli allenamenti.

Ultime Juventus, visite terminate per Dybala

“Sto bene“: questo il messaggio della Joya, dopo più di due ore trascorse assieme all’equipe medica della Juve. Adesso i dottori dovranno stabilire i tempi e i modi del ritorno in campo di Dybala, che ha sconfitto il covid-19 in una battaglia durata oltre 1 mese. La notizia del doppio tampone negativo infatti è arrivata pochi giorni fa.

Per quanto riguarda il resto dei giocatori bianconeri, questa mattina alcuni giocatori si sono allenati individualmente alla Continassa (ricordiamo che le sedute di gruppo son vietate fino al 18 maggio). Tra questi c’erano Bernardeschi e Bentancur. Sono tornati in Italia anche i brasiliani Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro. Mancano soltanto 2 giocatori ora all’appello bianconero: c’è Adrien Rabiot, ancora nella sua casa in Costa Azzurra, e Gonzalo Higuain, in Argentina, e atteso per domenica o al massimo lunedì.

IN AGGIORNAMENTO