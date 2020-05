Notizie Inter, il presidente del Getafe: “Ecco quando si gioca l’Europa League”

Ultime Inter | Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Cope della sfida di Europa League del club spagnolo contro l’Inter:

“Abbiamo saputo dalla Uefa che gli ottavi di Europa League contro l’Inter si giocheranno di sicuro. Si scenderà in campo il 2 o il 3 agosto a Milano. La partita di andata sarà a porte chiuse.

Invece la gara di ritorno sarà disputata il 6 o 7 agosto in Spagna, a casa nostra. Se non si potesse giocare a San Siro o al Coliseum Alfonso Perez, per qualche problema legato al virus, si scenderebbe in campo da un’altra parte in campo neutro. La Uefa ha la necessità di riordinare le competizioni con le gare rimaste in sospeso”.

Ultime Inter, prima il campionato poi l’Europa League

L’Inter dovrà prima disputare tutte le gare di campionato che mancano al termine della stagione. Non solo le 12 canoniche ma anche il recupero contro la Sampdoria. Solo a fine campionato saranno disputate le coppe europee con l’Europa League in primo piano e la Champions ad agosto inoltrato. E’ questo il piano della UEFA per terminare la stagione come previsto ad inizio anno.