Milan, Rangnick: “Non escludo l’arrivo al Milan”

Ultime Milan | Ralf Rangnick, dirigente della società Red Bull, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Bild.

L’ex tecnico del Lipsia ha amemsso aver avuto contatti con il Milan. Queste le parole del manager tedesco.

«Se posso escludere che sarò al Milan? Cosa si può escludere nel calcio? Non posso escluderlo completamente. Il Milan mi ha chiamato per chiedermi la mia disponibilità così ho avvisato la Red Bull e ci sono stati colloqui con il mio agente. In quel momento è arrivata l’emergenza e la pandemia legata al coronavirus e sono sorte questioni più importanti».

Ultima Milan, parole di apertura

Così, anche dopo la conferma da queste dichiarazioni, il tecnico potrebbe presto approdare in Serie A.

Il tedesco sta già preparando il mercato. Il primo nome è quello di Szoboszlai del Salisburgo, ma occhio anche all’esperienza di Goetze del Borussia Dortmund.

Per la difesa il nome caldo è sempre quello di Upamecano del Lipsia. Il centrale costa caro ma il Milan vuole costruire una difesa solida. In entrati anche nomi italiani, il manager vorrebbe anche Mandragora a Milanello. In avanti, oltre alla suggestione Goetze, l’autore del gol che ha dato alla Germania la Coppa del mondo del 2014, non è un mistero l’interesse per Jovic del Real Madrid.