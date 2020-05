Mercato Lazio, Luiz Felipe: “Interesse Barcellona? Mi eccita”

Ultime Lazio | Luiz Felipe, centrale della Laizo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al portale brasiliano UOL.

Le parole di Luiz Felipe

“Interesse del Barcellona? Mi eccita perché significa che il lavoro è stato svolto bene e che i grandi club stanno guardando. Tutti quelli che mi conoscono sanno della mia tranquillità e non mi lascio prendere da facili entusiasmi. Devo rimanere concentrato e pensare a fare il meglio per la Lazio, questo club si fida di me e mi ha dato tutto il supporto sin dal mio primo giorno”.

Coronavirus?

“Il momento è atipico e non sappiamo cosa accadrà nei prossimi mesi. Alcuni campionati sono stati chiusi. Ripresa? Ogni giocatore vuole giocare. È il nostro lavoro, il nostro sostentamento. Mi paicerebbe tornare in campo e lottare per lo scudetto, ma non possiamo ignorare il parere delle autorità sanitarie. Se affermano che possiamo tornare al lavoro, dobbiamo ascolare”.

Situazione?

“È stato tutto molto complicato. Essendo atipico, all’inizio della pandemia, nessuno sapeva davvero quanto fosse grande il problema. Giorno dopo giorno, il virus infettava tante persone ma piano piano la pandemia è stata controllata e credo che il peggio sia passato. Dobbiamo rimanere fermi e rispettosi”.

Nazionale?