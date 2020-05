Lutto nel mondo del calcio: muore Tomas Carlovich, idolo di Maradona

È stato brutalmente assassinato, nel tentativo di due assalitori di rubargli la bicicletta, Tomas Carlovich, figura storica del calcio argentino e idolo di Diego Armando Maradona.

Lutto nel calcio, Carlovich è stato assassinato

Per il Pibe de Oro era il migliore di tutti i tempi, senza dubbio. Se n’è andato questo pomeriggio, dopo essere stato aggredito da 2 balordi che hanno provato a rubargli la bicicletta. Si è spento all’età di 71 anni, nella sua Rosario, dopo 2 giorni di coma. Per tutti era El Trinche ed era entrato nella leggenda già a partire dagli anni ’70 nonostante non avesse avuto una carriera così brillante: appena due promozioni raggiunte con il Central Cordoba. Ma di lui Maradona aveva detto: “Era più forte di me”. E questa frase lo ha portato automaticamente nella Hall of Fame del calcio argentino.

IN AGGIORNAMENTO