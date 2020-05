IFAB Cinque Sostituzioni | La sostituzione, per un calciatore, è spesso un momento delicato da digerire. Litigi con i tecnici, esclusioni per più partite e nervosismo, sono le cause di molte sostituzioni. Da oggi, però, non saranno solo tre i calciatori “a rischio” sostituzione. Lo stop al calcio per più di due mesi provocherà problemi, soprattutto fisici, ai calciatori che dovranno affrontare 90′ da un momento all’altro. L’IFAB (International Football Association Board), ha cambiato le regole per la ripresa dei campionati.

UFFICIALE – IFAB, via libera alle cinque sostituzioni a partita

E’ stata modificata temporaneamente la Legge 3. Per evitare interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo tre opportunità per effettuare sostituzioni. La modifica entra in vigore con effetto immediato. L’IFAB ha approvato la proposta della Federcalcio internazionale. Tuttavia, per evitare interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo tre opportunità per effettuare sostituzioni; le sostituzioni possono anche essere effettuate a metà tempo.

Cinque cambi: ogni campionato deciderà per sé

FIFA e IFAB hanno dunque scelto per queste modifiche. Ma non sono obbligatorie per tutti i campionati. Ogni Lega avrà l’opportunità di decidere per sé. Successivamente su deciderà se tale modifica temporanea debba essere estesa ulteriormente, ad esempio per le competizioni che devono essere completate in 2021.