Entella, il medico: “Chi ha avuto il COVID-19 dovrà fare accertamenti cardiaci”

Roberto Maggi, da anni apprezzato cardiologo all’ospedale di Lavagna e componente dello staff medico della Virtus Entella, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a PL.it.

Coronavirus, difficile tornare alla normalità dopo aver avuto il virus

Il medico ha fatto preoccupare in tanti dopo il Covid proponendo un protocollo sanitario per far ripartire le categorie, di difficile attuazione:

“Non voglio addentrarmi su questo aspetto, ma mi sento di dire che i giocatori che hanno contratto l’infezione dovrebbero fare accertamenti. Questo per tutti, sia per chi ha avuto il vurus in forma sintomatica che in forma asintomatica.

Una volta rivelata dalla positività al dosaggio degli anticorpi, dovranno essere sottoposti ad accertamenti cardiologici che escludano la presenza di un danno cardiaco anche minimo. In tale caso sarebbe certamente problematico concedere una idoneità sportiva a chi ha contratto i lvirus.

Non dimentichiamo che, già in tempi normali, riscontriamo, negli atleti pericarditi o miocarditi.