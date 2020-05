Tweet on Twitter

Serie A Zampa Salute Coronavirus | La Serie A va verso il ritorno in campo. A metà-fine giugno il campionato potrebbe riprendere per completarsi nei primi giorni di agosto. Le società stanno effettuando tutti i test clinici e sanitari per valutare lo stato di salute dei calciatori e pian piano stanno iniziando gli allenamenti.

Coronavirus Serie A, Zampa: “Si va verso la ripresa”

Il via libera per la ripresa del campionato dovrà arrivare dal Governo. La Sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, è intervenuta ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare di questo aspetto.

“Ad oggi non c’è ancora una soluzione definitiva ma la strada che si sta intraprendendo è quella che tutti i tifosi di calcio hanno sempre auspicato, la ripresa. Per ora il confronto riguarda l’allenamento individuale e la strada della risoluzione è stata immaginata come quella della clausura delle squadre”.

Zampa: “Tra due settimane ci saranno allenamenti di gruppo”

La Sottosegretaria, poi, ha parlato della possibilità di potersi allenare in gruppo a partire dalla metà di maggio.

“Servono almeno altri 15 giorni per capire bene quali saranno gli effetti dopo questa parziale riapertura. Se l’epidemia resterà sotto controllo si apre ancora di più. La Federazione chiede di anticipare la riapertura totale. Squadra, allenatore e staff potranno allenarsi in gruppo e restare insieme come una grande famiglia”.