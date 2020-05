Coronavirus, Mattarella: “L’Italia adesso è responsabile”

Coronavirus, Mattarella lancia un messaggio: “Immagini che ricorderemo in eterno, siamo responsabili”

Coronavirus – Mattarella | E’ un momento difficile quello che sta vivendo la nostra Penisola. L’Italia è entrata nella fase due, mentre qualche regione pensa addirittura alla fase tre, ma l’appello che lanciano più volte dal Governo è quello di continuare ad avere buonsenso, e la richiesta è tutta per i cittadini. Sì, perché dagli organi competenti arrivano le richieste attraverso le nuove norme che costantemente vengono aggiornate per il nostro Paese, ma è evidente che tutto dipenderà dal comportamento dei cittadini in Italia. Di questo, ha parlato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Come riportato da Ansa, ha lanciato un messaggio alla Croce Rossa.

Coronavirus, le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso voce sull’emergenza legata al Coronavirus. Il suo messaggio è molto chiaro, concentrato su quello che è il senso di responsabilità: “L’Italia si trova in un momento in cui è importante affrontare l’emergenza con energia e responsabilità. E’ una difficile prova, perché il virus ha spezzato tante vite e ci ha messo di fronte a delle immagini che ricorderemo in eterno. Non sarà mai dimenticata questa situazione, ma la coesione di cui siamo stati capaci, grazie soprattutto alla capacità dei nostri medici e degli operatori sanitari, ci consente di venire fuori da questo momento critico della nostra vita”.