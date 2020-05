Tweet on Twitter

Coronavirus Italia Conte Putin | Nella lotta al Coronavirus, l’Italia ha ricevuto importanti aiuti da tanti Paesi, europei e non. Tra questi c’è la Russia che, come gli altri Paesi, ha inviato medici e materiale medico per dar manforte alla Sanità italiana.

Coronavirus Italia, telefonata Conte-Putin: il contenuto

Nella giornata odierna Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa, ha telefonato al Premier italiano Giuseppe Conte per discutere dei temi inerenti al Coronavirus. Conte ci ha tenuto a precisare Putin per il prezioso aiuto medico offerto all’Italia, per la tempestiva assistenza, rilevando l’efficacia dell’aiuto e l’alta professionalità degli specialisti militari e dei medici russi che hanno completato la loro missione umanitaria.

Il comunicato del Governo italiano

Il Governo Italiano e il Cremlino hanno comunicato ufficialmente i contatti avvenuti tra Conte e Putin. Il Governo, ha emanato una nota ufficiale, con cui ha evidenziato i discorsi avvenuti tra i due leader politici.

“Il Presidente Conte ha ricevuto nel pomeriggio di oggi una telefonata da parte del Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, focalizzata integralmente sull’emergenza del Coronavirus. Nel corso della conversazione è stata confermata la necessità della più ampia collaborazione internazionale sul tema per contenere il più possibile la diffusione del virus. Il Presidente Putin ha manifestato al Presidente del Consiglio la profonda solidarietà delle Autorità e del popolo russo nei confronti dell’Italia e dei suoi cittadini”.