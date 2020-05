Coronavirus, fase tre da lunedì: autonomia per Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia

Coronavirus, altro che fase due: si passa alla fase tre da lunedì in Friuli-Venezia Giulia e in Alto Adige

Coronavirus – Fase tre | E’ clamorosa la notizia che giunge questa mattina: due regioni del nord Italia sarebbero già pronte alla fase tre. Bruciano le tappe, hanno deciso così in Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige, lo confermano i governatori delle due regioni. Massimiliano Fedriga, presidente della regione del Friuli-Venezia Giulia è stato ospite ai microfoni di 24 Mattino, trasmissione in onda su Radio 24, e ha ribadito la posizione della regione. “Il commercio al dettaglio è aperto, ci sono alcune regole che il Governo impone per i negozi di ogni tipo, così da lunedì permetteremo agli imprenditori di poter riaprire le proprie attività, garantendo la massima sicurezza”. Anche l’Alto Adige, attraverso le parole invece di Arno Kompatscher, conferma l’indiscrezione: “Vogliamo intraprendere un nostro percorso autonomo. La Provincia di Bolzano vuole affrontare questa fase in piena autonomia”.

Ultime Coronavirus, fase tre: “Dopo che Roma non ha ascoltato le nostre richieste, siamo pronti a partire”