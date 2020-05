Tweet on Twitter

Share on Facebook

Coronavirus, Dott. Galli: “Milano una bomba, troppi infetti in giro”

Ultime Coronavirus | Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Repubblica:

Ultime Coronavirus, parla Galli

“È un dato di fatto: con la riapertura possono presentarsi problemi e c’è il rischio di fare passi indietro. Perché i nuovi casi non calano? Soprattutto in città, alcuni solo ora hanno fatto il tampone. Si tratta cioè di persone infettate già da tempo, che erano rimaste senza diagnosi. Quello che disturba è che potevano saperlo prima.

Situazione più pericolosa? Quella di Milano è un po’ una bomba, appunto perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia. Abbiamo un numero altissimo di infettati, che ora sta di nuovo uscendo.

È evidente che sono necessari maggiori controlli. Mi chiedo perché da noi ci sia stato un atteggiamento quasi forcaiolo nei confronti dell’uso dei test rapido, il “pungidito”, che poteva comunque essere utile.

Qui si è interpretata la Fase 2 come un liberi tutti. È un segnale di grande pericolosità, perché dovrebbe invece prevalere la cultura della responsabilità per limitare al massimo i danni.