Calciomercato Napoli: tentativo per Tonali, i dettagli

Ultime Napoli | Per Tonali c’è la fila. Il calciatore oggi compie gli anni e questo potrebbe essere l’ultimo compleanno nella sua Brescia.

Su di lui tante big. Inter e Juve sono in primissima fila. Alle loro spalle premono Psg, Barça e City: una concorrenza temibile, ma per ora appaiono attardate.

Il prezzo del calciatore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è altissimo. Cellino partiva da una richiesta di 70 milioni, ma 50 appare una cifra più congeniale ai tempi della crisi. Al momento, infatti, le offerte oscillano intorno ai 35, senza contropartite, visto che il club lombardo vorrebbe monetizzare al massimo.

Ultiem Napoli, De Laurentiis in corsa

Anche il Napoli segue con attenzione gli sviluppi sul futuro del centrocampista del Brescia.

Il classe 2000, infatti, è un vero e proprio pallino di De Laurentiis che non vorrebbe lasciarlo così facilmente alle altre contendenti.

Per averlo in rosa, tuttavia, De Laurentiis dovrà far uno sforzo enorme visto che sembra proprio che il Barcellona sia pronto a offrire ben 60 milioni di euro e anche il Psg potrebbe presto farsi avanti. Insomma, si prospetta una vera e propria asta internazionale per il calciatore che tuttavia ha sempre confessato di ammirare molto Gattuso.