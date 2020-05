Calciomercato Napoli, bufala Cucurella: gli azzurri smentiscono l’interesse

Calciomercato Napoli: “Cucurella? E’ una bufala”

Calcio Mercato Napoli Cucurella | La Serie A è attualmente ferma, e le big del nostro campionato stanno approfittando di questa “pausa dal calcio giocato” per portarsi avanti sul mercato. Il Napoli in particolare si sta muovendo parecchio, e in queste ultime settimane la squadra azzurra sta tenendo d’occhio tanti elementi importanti, soprattutto di altri campionati. Qualche giorno fa Marca parlava di un forte interesse da parte del patron De Laurentiis per Cucurella, esterno del Getafe molto talentuoso. A quanto pare però, la stessa società partenopea ci ha tenuto a smentire il tutto. Pochi minuti fa è infatti uscito un tweet molto importante, queste le parole riportate dalla nostra redazione:

“In tema di Fake News stiamo leggendo spesso che il Napoli molto interessato a Cucurella: il presidente De Laurentiis starebbe addirittura chiamando il Getafe ogni 3 giorni. È una bufala: non sa nemmeno chi è il presidente del Getafe, e non ha mai parlato con i suoi collaboratori per Cucurella”

Ultime Napoli: Cucurella non arriverà

Cucurella resta un talento di ottime prospettive, ma ad oggi sembra impossibile poterlo vedere in Italia, o almeno nel Napoli. Le voci sono state smentite dalla società azzurra, che con ogni probabilità si concentrerà su altri obiettivi.