Calciomercato Milan, infortunio per Jovic senza giocare: le condizioni

Il 2020 di Luka Jovic prosegue su note quasi surreali: dopo aver rischiato l’arresto, oggi è emersa la notizia di un infortunio abbastanza serio che l’attaccante del Real Madrid si sarebbe procurato da solo. Milan, ne vale davvero la pena?

Calcio mercato Milan, l’obiettivo Jovic si è infortunato

La notizia ha del disarmante. Da quando è Madrid, Jovic non ne fa una giusta. E non stiamo parlando solo del campo, dove non ha ripetuto neanche lontanamente quanto mostrato a Francoforte. Parliamo di una serie di peripezie che lo hanno portato a stare più sulle pagine di cronaca che quelle sportive o di mercato. Il processo a suo carico è ancora in corso, per cui l’ipotesi che alla fine finisca anche in galera, se non da scartare, non è del tutto remota.

Ma oggi ha dato un nuovo motivo di preoccupazione al tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. Stando infatti a quantosi apprende da Marca, l’attaccante si è fatto male da solo allenandosi in casa: all’attaccante serbo è stata diagnosticata una frattura extra-articolare all’osso del calcagno del piede destro. Lo stop sarà di circa due mesi.

Ultime mercato Milan, l’offerta pe Jovic

Il club rossonero ha inserito il bomber tra i profili a cui dare l’assalto nelle prossime sessioni di mercato. L’offerta è già stata formulata, ma ci sarà da battere una folta concorrenza (su di lui c’è anche il Napoli e altre big in Europa).