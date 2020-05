Calciomercato Milan: Ibrahimovic studia due soluzioni

Ultime Milan, Ibrahimovic pronto al rientro, e poi? Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante svedese deve decidere cosa fare.

Per lui è doppio countdown. Il primo riguarda il suo rientro in Italia che dovrebbe essere fra domani e domenica (così come Kessie, bloccato in Costa d’Avorio dove sono scarsi in questo momento i voli per rientrare in Europa).

Il secondo riguarda quello che succederà una volta terminato il periodo di quarantena al rientro a Milano. Ibra a quel punto potrà raggiungere i compagni a Milanello, se nel frattempo il Governo avrà dato il via libera alla ripresa della stagione, ma soprattutto potrà incontrare la società.

Previsto un incontro con l’ad Ivan Gazidis per parlare di futuro. Perché quello resta il principale nocciolo della questione.

In questi mesi si è parlato tantissimo. Finché lo svedese non parlerà con la società e capirà qual è il progetto per la squadra e per lui, difficilmente prenderà una decisione definitiva.

Ultime Milan: incontro a 4

Il faccia a faccia Ibra-Gazidis, infatti, andrà allargato ad almeno altre due figure.

Di sicuro ci sarà anche Mino Raiola: l’agente non è mai stato tenero con la proprietà rossonera, ma la sua voce potrebbe avere un ruolo meno ingombrante. La seconda figura è ovviamente quella di Rangnick, qualora fosse confermata la scelta di allenare o dirigere il Milan.