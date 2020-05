Calciomercato Juventus, clamoroso doppio scambio con la Roma: si punta Zaniolo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus: doppio scambio con la Roma, i dettagli

Calcio Mercato Juventus Roma | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in queste ultime settimane le principali squadre del nostro campionato stanno continuando a portare avanti tantissime trattative. L’obiettivo principale resta quello di rinforzarsi in vista della prossima stagione, e ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata ad inseguire qualche vecchio pallino. Il ds Paratici sta sondando vari profili, ma un obiettivo sempre vivo resta Zaniolo, centrocampista della Roma considerato come uno dei più grandi talenti d’Europa.

Chiaramente i giallorossi difficilmente lo lasceranno partire, ma pare che nell’ultima ora sia arrivata una vera e propria bomba di mercato: stando a quanto riportato dal giornalista Rai Paolo Paganini, pare che i bianconeri stiano parlando con la Roma per un clamoroso doppio scambio. I cartellini di Bernardeschi e Rugani per arrivare a Zaniolo e Mancini: un’offerta che la squadra capitolina starebbe valutando, a cui probabilmente dovranno essere aggiunti dei cash.

Ultime Juventus: novità anche su Pjanic

Il giornalista Rai ha poi parlato anche della situazione Pjanic, giocatore sacrificabile sul mercato, ed ottima pedina di scambio. Sul bosniaco sarebbe piombato il Barcellona, offrendo Rakitic, quest’ultimo elemento molto gradito ai bianconeri. Per ora sono solo voci, ma una cosa è certa: la Juventus è scatenata.