Calciomercato Juventus, Rakitic frena: “Contratto fino al 2021 con il Barcellona, lo rispetto”

Calciomercato Juventus: Rakitic svela il suo futuro

Calcio Mercato Juventus Rakitic | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa in grando pensando già alla prossima stagione. La squadra bianconera sa di dover alzare ancora l’asticella della propria rosa, e soprattutto a centrocampo pare verranno apportati dei cambiamenti importanti. I colpi non mancheranno di certo, e sul taccuino di Paratici ci sarebbero tantissimi nomi, uno su tutti Ivan Rakitic. Il giocatore croato è stato spesso accostato alla Serie A, e in queste ultime settimane si è parlato parecchio di una Vecchia Signora in pole per il futuro. Lo stesso ex Siviglia però, con le sue ultime dichiarazioni rilasciate a Sky Deutschland, ci ha tenuto a parlare del suo futuro, svelando anche quali sarebbero le sue intenzioni. Ecco le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Sono legato al Barcellona da un contratto fino al 2021, ed ho intenzione di rispettarlo fino alla fine. Sono molto felice qui, e se non sarà possibile andare avanti, allora ne parleremo insieme. I rumors ci sono sempre, ogni stagione è così per me”

News Juventus: Rakitic arriva grazie a Pjanic?

Il futuro di Rakitic è ancora parecchio incerto, ma la sensazione è che la Juventus abbia comunque tutte le intenzioni di provarci, nonostante il giocatore sia felice ai blaugrana. I bianconeri stanno già trattando con il club spagnolo per Pjanic, che possa esserci uno scambio con cash?