Calciomercato Juventus, Pogba: il Real Madrid si tira fuori

Calciomercato Juventus, riecco Pogba: il calciatore non andrà al Real Madrid

Calciomercato Juventus – Pogba | E’ tra le idee e nei sogni di ogni tifoso bianconero, ma forse anche della stessa Juve, quello di ritrovarsi Pogba a Torino. Il ritorno in Italia è sempre una possibilità che la società di Andrea Agnelli non vuole chiudere in via definitiva, con le ipotesi di mercato che continuano a vedere protagonista il campione del Mondo 2018.

Paul Pogba è stato oggetto di desiderio del Real Madrid per lungo tempo. Utilizziamo il passato perché, direttamente dalla Spagna, giungono nuove voci che vedono il Real Madrid lontano dall’acquisto del francese. Ebbene sì, ‘Zizou’ Zidane andrebbe a virare verso altri obiettivi per il mercato che verrà, decidendo di puntare su altri perni che saranno comunque fondamentali per il blancos che verranno.

News Juventus, i blancos vanno verso altri obiettivi: Paratici prepara il ‘colpo gobbo’

Stando a quel che rivelano i colleghi del Marca, quella di Pogba al Real Madrid è un’ipotesi da poter scartare. Il calciatore sarebbe intenzionato ad arrivare in Liga, ma il Real Madrid non sarebbe più convinto dopo il lungo tira e molla con l’agente, Mino Raiola e lo stesso Manchester United. E’ per questo che i Galacticos, andranno energicamente verso gli altri obiettivi, che troveranno un dispendioso sforzo economico. Tra i due pallini della dirigenza madrilena ci sono il giovane attaccante, ma stella già esplosa, Erling Haaland. L’altra idea, sempre per il centrocampo, porterebbe a Kantè.

E’ per questo che la Juventus, attraverso le operazioni del CFO Fabio Paratici, potrà andare dritta su Pogba. L’ex non ha mai chiuso definitivamente le porte al ritorno in bianconero ed è per questo che la società di Andrea Agnelli potrebbe far follie per ritrovarlo alla Continassa.