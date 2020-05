Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Pjanic ha detto sì al Barca, ma c’è un intoppo

Ultime Juventus, Miralem Pjanic potrebbe finire in Liga. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore ha accettato il passaggio al Barcellona ed è pronto a dire addio.

Il bosniaco presto potrà indossare la maglia del Barcellona, ma affinché il trasferimento possa andare in porto è necessario che i due club trovino una contropartita adeguata. Il nome più caldo resta sempre quello di Arthur, 23enne mezzala brasiliana che piace a Sarri.

Tuttavia il ragazzo non è convinto e con un comunicato ha fatto sapere di voler restare al Barça, per questo motivo si lavora su altri nomi.

Il Barcellona sta provando a convincere la Juve con diversi campioni affermati. Da Rakitic a Vidal fino a Semedo, tutti giocatori che possono entrare in gioco per completare il complicato mosaico.

Ultime Juve: i tre nomi

Con la cessione dell’ex Roma, entrambi i club farebbero plusvalenza per questo le parti stanno spingendo.

Quello di Ivan Rakitic, 32 anni, già entrato nei radar bianconeri l’estate scorsa, non soddisfa più Paratici. Il croato è in uscita (scadenza 2021) però ha già scelto la sua destinazione: Siviglia.

Discorso simile per Arturo Vidal: 32 anni, alla Juventus garantirebbe gol e sostanza in mezzo al campo, quello che spesso è mancato nell’ultima stagione. Il Barcellona gradirebbe questa soluzione ma il cileno vale molto meno sul mercato.

Nelson Semedo, 26 anni, terzino destro portoghese gestito dallo stesso procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes vale sui 35 milioni, e alla Juve potrebbe far comodo se dovesse partire Mattia De Sciglio, ma anche in questo caso il prezzo non coincide.

Tra i calciatori seguiti anche Carles Aleñá, 22 anni, centrocampista, e Emerson, 21, terzino destro, entrambi in prestito al Betis.