Calciomercato Juventus, Higuain può partire: fissato il prezzo di cessione

Calciomercato Juventus: Higuain, ecco il prezzo

Calcio Mercato Juventus Higuain | Il mercato di Serie A si conferma uno dei più attivi, e in queste ultime settimane le principali squadre del nostro campionato, si stanno occupando di varie operazioni, sia in entrata che in uscita. Occhi puntati sulla Juventus, la quale sa bene di doversi rinforzare, ma allo stesso tempo lascerà partire qualche giocatore in esubero. Parliamo soprattutto del futuro di Gonzalo Higuain, autore di una prima parte di stagione molto positiva, e che adesso potrebbe essere giunto al capolinea della sua esperienza bianconera.

Il Pipita è attorniato da tantissime voci, ed in particolare provenienti dall’Argentina e dall’MLS: la sua prossima destinazione sarà quasi certamente in uno dei due campionati. La Juventus non ha intenzione di ereggere un muro, anzi è consapevole della cessione, ma senza alcun tipo di sconto: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la squadra bianconera non vorrebbe minusvalenze, e avrebbe fissato il prezzo di cessione ad almeno 18 milioni di euro.

Futuro Higuain: ancora tanti dubbi

Higuain non sa ancora nulla del suo futuro, e se da una parte si parla di un ritorno in patria, dall’altra il padre parla di permanenza in bianconero. Insomma una situazione che giorno dopo giorno diventa sempre più spinosa, e che rischia di non essere risolta da qui a breve. Servirà tempo, per una decisione molto importante.